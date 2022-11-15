Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 02:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de PKK ve FETÖ operasyonu
Denizli’de gerçekleştirilen PKK ve FETÖ operasyonunda, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.
Denizli genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ operasyonunda ise toplamda 4 şüpheli daha yakalandı.
Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.
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