Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

EYT'de son durum ne?

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

"Hesabını yargıda verecekler"

SGK'da yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin neresinde bir yolsuzluk iddiası varsa onu takip ediyoruz. SGK ile böyle bir iddia var. İşin başına müfettişler ve bir hukukçu arkadaş görevlendirdim. Bütün oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış arkadaşları … 1 milyar lira civarında bir rakam. Onun hesabını yargıda verecekler. Bazılarını işten attım işlerine son verdim. Süleyman Beyin akrabası iddia edilen kimse yok. Süleyman Bey ile de hiçbir alakası yok. Tümüyle savcıya ilettim. Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyorum gerçekliği yok. Suçluları attım ve savcılığa verdim. Başkası çıkarsa ona da gereğini yaparım kimsenin şüphesi olmasın."