Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde araç sürücülerine yönelik uygulamaları devam ediyor.

Uygulamada, ehliyeti olmayan, motosiklet ile araçlarının sigortasını ve muayenesini yaptırmayan 43 motosiklet ve 18 otomobil sürücüsüne 329 bin 391 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde 12 motosiklet ve 5 araçta trafikten men edildi.