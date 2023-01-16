Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 61 araç sürücüsüne 329 bin lira para cezası uygulandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 61 araç sürücüsüne 329 bin 391 lira idari para cezası uygulandı.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde araç sürücülerine yönelik uygulamaları devam ediyor.
Uygulamada, ehliyeti olmayan, motosiklet ile araçlarının sigortasını ve muayenesini yaptırmayan 43 motosiklet ve 18 otomobil sürücüsüne 329 bin 391 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde 12 motosiklet ve 5 araçta trafikten men edildi.
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