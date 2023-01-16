Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı dondu, camlar buz tuttu
Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan don nedeniyle evlerin pencereleri buzla kaplandı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, sabah saatlerinde don meydana geldi.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ev ve araç camlarının buzla kaplı olduğunu görürken, kentteki musluklar ve su birikintileri de buzla kaplandı.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu
Son Haberler
- 12:00
- 11:57
- 11:54
- 11:48
- 11:43
Sıradaki Haber
Bilecik’teki hamsi festivalinde vatandaşlara 2 ton balık ikram edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz