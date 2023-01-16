Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, sabah saatlerinde don meydana geldi.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ev ve araç camlarının buzla kaplı olduğunu görürken, kentteki musluklar ve su birikintileri de buzla kaplandı.