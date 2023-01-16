Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Mahmatlar köyü mevkisinde, Rıdvan Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobilde bulunan Memiş Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı sürücüler ve otomobildeki Perivar Ç. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Memiş Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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