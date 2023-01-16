Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da engelli bireylerin aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla yürütülen destek programları aralıksız devam ediyor.

Engellilerin toplumsal hayata katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla uygulanan evde bakım yardımı da hizmet modelleri içerisinde önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çalışmalar yürütülürken, 2022 yılında 8 bin 793 engelli için, 296 milyon 768 bin TL evde bakım ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bakanlığımızın hizmet modellerinden biri olan Evde Engelli Bakım Hizmeti çerçevesinde Aydın ilimizde 2022 yılında 8 bin 793 Vatandaşımıza 296 milyon 768 bin 006 TL ödeme gerçekleştirilmiştir` ifadeleri yer aldı.