Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırının odunluk bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Erzincan’da gece saatlerinde fırının odunluk bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, saat 02.20 sıralarında Erzincan Uluköy'de fırının odunluk bölümünde yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1saat içerisinde söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında maddi hasar oluştu.
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