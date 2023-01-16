Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Bekgöz'e (60) çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bekgöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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