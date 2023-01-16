Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.B. ile U.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Ekipler, Y.B'nin ikametinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 6 tarihi eser niteliğinde eşya, 2 ruhsatsız otomatik tüfek, U.B'nin evinde ruhsatsız tabanca, 2 fişek, kılıç, 3 satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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