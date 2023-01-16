Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eltisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Evde çıkan tartışmada mutfaktan aldığı bıçakla eltisi G.H.'yi bıçakla yaralayan S.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
S.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede 13 Ocak'ta çıkan tartışmada, eltisi S.H.'nin bıçakla yaraladığı G.H., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Şüpheli S.H., gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Niğde
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