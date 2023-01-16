Kapalı pazarda, yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı. Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında konser verdi.

Tavada pişirilerek ekmek arasında ikram edilen hamsiden almak isteyen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Böyle bir ortamda buluşmanın keyif verici olduğunu belirten Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kültürel etkinliklerin kent halkı için önemine değinerek, "Biz Türkiye'de çok güzel bir mozaiğiz. Hepimiz birbirimizin bir parçasıyız. Birlik ve beraberlik o kadar kıymetli ve güzel. Bilecik'te biz kardeşçe yaşıyoruz. Barış ve huzur dolu günlerimiz olsun." ifadelerini kullandı.

Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Barış Demirci de Karadeniz'e özgü değerlerin bu alana taşındığını anlatarak, örf ve adetlerini Bileciklilerle paylaştıklarını söyledi.