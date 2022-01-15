Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Hacı ve Merve Sergi, Ramazan Kaya ile Hicri Demir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Merve Sergi, kent merkezine sevk edildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Trafik Kazası
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