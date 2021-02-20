Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 TP 7870 plakalı İETT'ye ait otobüs ile 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 6 kişi ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı yaralılar ayakta tedavi edilirken bazıları da ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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