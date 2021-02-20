Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
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