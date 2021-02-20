Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.
Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi Yangın
Son Haberler
- 09:54
- 09:54
- 09:48
- 09:28
- 09:47
Sıradaki Haber
Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz