ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Salgın, sanayiciler ile uluslararası öğrencileri buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da kampüste değil, sahada bulunmaya çalıştıklarını, bu kapsamda şehrin dinamikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Protokolün içeriğine ilişkin bilgi veren Çalış, şunları kaydetti:

"Sanayicilerin talebi olarak, uluslararası öğrencilerimizin eğitim öğretimlerinin bir kısmını onların yanında geçirmeleri bir nevi stajlarını onların yanlarında yapmaları için bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bizim kültür elçilerimiz. Mezun olduklarında kendi ülkelerinde bizim burada yürütülen faaliyetleri, sanayicilerimizin iş kollarının tanıtımını yapacaklar. Aynı zamanda da sanayicilerimiz ile kendi ülkeleri arasında bir köprü olacaklar. Sanayicimizin bu talebinin bizim de aradığımız bir fırsat olduğunu gördük."

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ERÜ'de çok farklı ülkelerden öğrenci bulunduğuna dikkati çekti.

Bu öğrencilerin Türkçe de öğrendiğini ifade eden Büyüksimitci, "İş dünyasının en büyük ihtiyacı olan yurt dışı ile iletişim konusunda bu protokol fayda sağlayacak. Kültürel olarak ülkeleri tanımak için de çok kıymetli. Gerekli altyapıyı sağ olsun Rektörümüz hallettiler. Bugün imzaladığımız bu protokolle gönül rahatlığı ile sanayicilerimiz, öğrenci arkadaşlarımızı istihdam edebilecek. Daha da önemlisi, mezun oldukları zaman ülkelerine döndüklerinde hem Kayseri'mizi hem de ülkemizi çok iyi tanıtacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Çalış ile KAYSO Başkanı Büyüksimitci arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ERÜ'de eğitim gören uluslararası öğrencilerden yarı zamanlı çalışmak isteyen ve bu hususta gerekli izinleri almış ya da alabilecek durumda olanlar, sanayicilerin dil bilen eleman ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayacak.