Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Törene, askeri ve mülki erkanın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Terme

Terme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutladı.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen programda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede, İlçe Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Şahin Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakam Maytalman ile Belediye Başkanı Kılıç’ın çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, öğrencilerin şiir okuması ve yöresel halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Terme Kaymakamı Metin Maytalman, makamında tebrikleri kabul etti.

Havza

Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci tebrikleri kabul etti.

Mehmetçik Meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Nayman, Garnizon Komutanı Demirci ve Havza Belediye Başkanı Özdemir çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci tarafından günün anlamını ifade eden bir konuşma yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Alaçam

Alaçam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Yıldız Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.

Salıpazarı

Salıpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu kutlama programı, Salıpazarı Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

Törene, Tekkeköy Kaymakamı, Salıpazarı Kaymakam Vekili Polat Kara, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Üstünsoy, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bafra

Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ertürkmen, Anıt Şeref Defterini imzaladı.

Program Kaymakam Ertürkmen'in Bafra Hükümet Konağı'nda kutlamaları kabul etmesiyle sona erdi.

Vezirköprü

Vezirköprü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, çeşitli gösteriler sunuldu.

Kutlama programı, protokol üyelerinin Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.