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Güncel
AA 30.08.2023 14:25

16 yaşındaki çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

Eskişehir'de ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

16 yaşındaki çocuk ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
[Fotograf: AA]

Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki bir evde yaşayan 16 yaşındaki T.E., henüz bilinmeyen nedenle yatağında uyuyan 22 yaşındaki ağabeyi Arda Ercan'a tüfekle ateş ederek başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Arda Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan T.E, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Hayatını kaybeden Arda Ercan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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