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Güncel
AA 30.08.2023 14:06

Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu.

Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu
[Fotograf: AA]

2015 yılında Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yapan ve eşi ile bugün tatil için Yalova'daki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'ne gelen Kutbettin Arzu, saat 10.30 civarında termal havuza girdi.

Daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arzu, burada fenalaştı. Otel görevlilerinin havuzda hareketsiz bulduğu Arzu'ya ilk müdahale burada yapıldı.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ile olay yerine inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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