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Güncel
İHA 30.08.2023 15:17

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların zeybek oyunu büyük beğeni aldı.

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören, saat 09.00’da Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın tören kıtasını selamlamasıyla başladı.

Törene, Vali Pehlivan'ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende, Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer’in Atatürk Büstüne çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Buradaki törenin ardından Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer Kültür Merkezinde tebrikleri kabul etti. Tören daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanında devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer, askeri ciple törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir teğmen yaptı. Özellikle kutlama programı çerçevesinde jandarma komandoların zeybek oyunu büyük beğeni aldı. Tören, bayrak flama grubu, askeri birlik, gaziler ve sporcu gençlerin tören geçişiyle sona erdi.

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