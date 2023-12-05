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Güncel
AA 05.12.2023 17:01

Samsun'da yasak bölgede midye avlayan 5 kişiye para cezası verildi

Samsun'da yasak bölgede su ürünleri avcılığı yapan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Samsun'da yasak bölgede midye avlayan 5 kişiye para cezası verildi

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir teknenin yasak bölgede bulunan Etibakır İşletmesi iskele ayaklarında midye avladığı tespit edildi.

Teknede yapılan aramada bulunan avcılıkta kullanılan malzemeler, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Teknedeki 4 kişiye toplam 25 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, avlanılan midyeleri taşıyan İ.H'nin kullandığı aracı da Doğupark mevkisinde durdurdu.

Aracın sigortasız ve hacizli olduğunu tespit eden ekipler, sürücü belgesini de ibraz edemeyen İ.H'ye 16 bin 561 lira para cezası uyguladı, aracı da otoparka çekti.

Araçta bulunan 15 çuval midye ise tekrar denize döküldü.

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