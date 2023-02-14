Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, T.Ö'ye ait adreste yaptıkları aramada, 197 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:57
- 17:54
- 17:54
- 17:40
- 17:42
Sıradaki Haber
Manisa'da 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz