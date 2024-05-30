Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Samsun'a uyuşturucu madde getirilip, ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

2 kişi yakalandı

Tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ekipler, Derecik Mahallesi Ankara yolu uygulama noktasında, iki şüphelinin bulunduğu araçta narkotik köpeği Tony ile arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, torpidoya zulalanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. (21) ve A.T. (39) işlemleri için emniyete götürüldü.