Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 21:19

Balıkesir’de 15 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 15 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de 15 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir minibüs ile lüks otomobile operasyon yaptı.

Araçlarda yer alan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Suriye uyruklu 2 insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye uyruklu ve 1 Lübnan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu araçlar ile 2 bin avro ve 2 bin 250 TL’ye de el konuldu.

İnsan kaçakçılarını gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmeti kesildi
21:58
Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılacak seyir terası için ilk adım atıldı
21:56
Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
21:54
Kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyor
21:19
Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı
20:41
İzmir'de maki ve zeytinlik alanda yangın
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail, hasar almış evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı
İsrail, hasar almış evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ