Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

A.T'nin (57) kullandığı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki otomobil, sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.