Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.05.2024 20:50

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

A.T'nin (57) kullandığı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki otomobil, sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de kurbanlık sevkiyatı denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmeti kesildi
21:58
Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılacak seyir terası için ilk adım atıldı
21:56
Giresun'da bu yıl 7 kişide KKKA hastalığı tespit edildi
21:54
Kuduz nedeniyle ölen çocuğun yakınları başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyor
21:19
Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı
20:41
İzmir'de maki ve zeytinlik alanda yangın
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
İsrail ordusunun çekildiği Cibaliya'daki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail, hasar almış evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı
İsrail, hasar almış evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ