Çok Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.04.2024 16:07

Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Samsun'da telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı
[Fotograf: AA]

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde 30 personelle vatandaşlara telefonla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik 3 bin broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, vatandaşların kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyenlere her ne suretle olursa olsun inanmamaları gerektiğini belirterek, "Onlar kesinlikle dolandırıcıdır. Bankadan arayan, 'Kredi aidatlarınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart bilgi ve şifrenizi isteyenlere inanmayınız. Böyle durumlarda bizlerle irtibata geçiniz" dedi.

ETİKETLER
Polis Samsun
Sıradaki Haber
Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
Galler'de okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
17:19
PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu tutuklandı
17:10
Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki
17:07
AB bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor
17:06
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
17:12
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ