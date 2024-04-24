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Güncel
AA 24.04.2024 15:57

Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereboyu Küme Evleri'nde 5 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Araştırma yapan ekipler, H.K, A.K. ve F.Y'nin çaldıkları 5 koyundan 2'sini N.K'ye, 3 koyunu İ.K'ye sattıklarını tespit etti.

Ekipler, H.K, A.K. ve F.Y ile koyunları satın alan N.K. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hayvan hırsızlığı", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilen H.K. ve A.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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