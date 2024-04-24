Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamındaki organizasyonun asırlardır süregelen bir geleneğin yaşatılması adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ünlü, Manisa'nın zengin kültürel ve ekonomik potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür festivaller kentimizin kültür, tarım ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası arenada tanıtma fırsatı sunarken, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme açısından da önem taşımaktadır. Fuarlar, sadece ekonomik birer platform olmanın ötesinde kültürel ve sosyal birer buluşma noktası olarak da değerlendirilmelidir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 30 yıldır düzenlenen fuarın şehrin ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi.

Zeyrek otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar 200'ü aşkın firmayı ağırladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, stantları gezdi.

Fuar, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.