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Güncel
DHA 24.04.2024 15:46

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir’de ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanırken, araçlarında Roma dönemine ait bin 723 bronz sikke, yüzük ve heykeller ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri elindeki tarihi eserleri satmak için Mahmudiye ilçesine geleceği ihbarıyla takibe alınan 3 şüpheliyi ilçe girişinde durdurdu.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 723 bronz sikke, 113 bronz yüzük, 16 bronz kolye ucu, 5 bronz mühür, bronz kadın heykeli, mermer hayvan heykeli, 7 bronz obje ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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