Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri elindeki tarihi eserleri satmak için Mahmudiye ilçesine geleceği ihbarıyla takibe alınan 3 şüpheliyi ilçe girişinde durdurdu.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 723 bronz sikke, 113 bronz yüzük, 16 bronz kolye ucu, 5 bronz mühür, bronz kadın heykeli, mermer hayvan heykeli, 7 bronz obje ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.