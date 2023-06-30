Samsun'da serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bugün meydana geldi.



Ankara Altındağ'da ikamet eden Şükrü A. ailesiyle birlikte gezmek için Samsun'a geldi. Atakum sahilinde serinlemek için denize giren genç akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Yakınları çevreden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi ve ambulans sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu baygın halde sudan çıkartılan Şükrü A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Şükrü A.'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderildi.