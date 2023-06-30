Bursa'da 600 yılı aşkın köfteli çorba geleneği devam ediyor

Bursa’da Kurban Bayramı’nda Abdal Mehmet Hazretleri’ni yad etmek için Cuma namazı sonrası zikir çeken vatandaşlar, zikrin ardından mehteran takımının gösterilerini izledi.
Mehteran takımının konseri sonrası çorba kazanının başında dualar okunarak her yıl olduğu gibi bu yıl da köfteli çorba vatandaşlara dağıtıldı. Rivayete göre yerden aldığı çamurları çorbada köfteye dönüşmüş Köfteli çorbanın hikayesini anlatan Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani “Yaklaşık 600 yıl önce başlayan bir gelenek. 1940 yıllarında sekteye uğramıştı. 2019 yılında bu geleneği tekrar başlatmak biz Vatan Sevdalıları Platformu’na nasip oldu. Bugün beşincisini düzenliyoruz. Geleneğe sahip çıkıp, gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köfteli çorba geleneği, Abdal Mehmet Hazretleri’nin talebesi olan Eşref Rumi Hazretleri’nden bir ramazan akşamı, ‘Bana bir köfteli çorba getir’ diye bir söylenişte bulunuyor. Eşref Rumi Hazretleri çarşıya çıkıyor ancak köfteli çorba bulamıyor. Domates çorbasıyla eve dönüyor. Abdal Mehmet Hazretleri ‘bulamadın, gel otur’ diyor. Abdal Mehmet Hazretleri yerden aldığı çamurları çorbanın içine atıyor ve rivayete göre çamurlar bir süre sonra köfte oluyor. Köfteli çorba geleneği yaklaşık 600 yıldır sürüyor. Vatan Sevdalıları Platformu olarak bizler de kıyamete kadar devam ettireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.