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Güncel
DHA 30.06.2023 15:58

Pendik'te kafeye silahlı saldırı

Pendik'te kız kardeşiyle görüşmesini istemediği kişinin ağabeyine ait olan kafeye yakınlarıyla giden şüpheli taş ve sopalarla saldırdıktan sonra silahla ateş açtı. Saldırıda kafe işletmecisi ağır yaralandı.

Pendik'te kafeye silahlı saldırı
[Fotograf: DHA]

Dün saat 18.30 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi'nde meydana gelen olayda şüpheli, Kadir S.'ye ait kafeye geldi.

Şüpheli, Kadir S.'nin erkek kardeşinin, kız kardeşiyle görüşmesini istemediğini söyleyerek tehdit etti.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından kafeden ayrılan şüpheli, yakınlarıyla tekrar kafeye geldi. Taş ve sopalarla kafenin camlarını kıran şüpheliler, Kadir S.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelilerin kafeye taş ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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