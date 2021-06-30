Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Cemil Atasoy idaresindeki 55 RV 730 plakalı minibüs, Gülören Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Ayvacık Devlet Hastanesi, Cemile, İlayda ve Güzide Atasoy ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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