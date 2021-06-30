Kadıköy'de alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokağı'ndaki dört katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sakinleriyle aynı apartmanda oturanlar dışarı çıkarken, daha sonra yanan evde 1 kişinin mahsur kaldığı anlaşıldı.

Yangına müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan kişinin cesedine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ceset morga götürüldü.