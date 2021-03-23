Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da kaçak kazı: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi'nde meydana geldi.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak olarak kazı yapıldığı ihbarı üzerine kaza yapan şahıslara ait aracı park halinde buldu.
Söz konusu arazide arama yapan jandarma ekipleri, 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Kazı yapmada kullanılan 1 adet maden arama detektörü 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet balta ele geçirildi.
İfadesi alınan 5 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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