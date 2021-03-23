Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da 2 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kurul, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.
Merkeze bağlı Yukarı Kızılca ve Aşağı Kızılca köylerinde koronavirüs vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.
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