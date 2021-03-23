Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir yerleşim bölgesinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Çam Mahallesi Kurtbeli mevkisinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Açıklamaya göre, uygulamanın saat 21.00'den itibaren başlayacak ve ikinci bir karara kadar sürdürülecek.
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