Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Çam Mahallesi Kurtbeli mevkisinin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre, uygulamanın saat 21.00'den itibaren başlayacak ve ikinci bir karara kadar sürdürülecek.