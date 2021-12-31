Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesindeki bir inşaatın iskelesinde çalışan Abdülkadir Günaydın (45) ve Hasan Üçüncü (44), dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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