15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda stant açan ekipler, pet şişelerin üzerine 100, 150, 200 ve 250 lira yazarak farkındalık etkinliği düzenledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, Aksaray'ın Türkiye'nin en az yağış alan bölgesinde yer aldığını söyledi.

Kentte son 40 yılın yağış ortalamasının 340 milimetre düzeyinde olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Vahşi sulama yapılarak su kaynaklarının gelişigüzel kullanılması ve yağış miktarlarının düşmesi bölgede yer alan Tuz Gölü'nün de son 10 yıl içinde yüzde 65 oranda küçülmesine neden oldu. Ayrıca bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı ise son yılların en düşük seviyesinde. 165 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda su seviyesi bu ay itibariyle 26 milyon 350 bin metreküp düzeyinde bulunuyor. Yanı başımızda bulunan Tuz Gölü'nün bu denli hızla küçülmesi ve yağış miktarlarının düşmesi nedeniyle su tasarrufuna dikkat çekmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Su tasarrufu ile ilgili göreve geldiğimiz günden beri artık ömrünü tamamlamış ve su sızdıran asbest boruları büyük oranda sağlıklı borularla değiştirdik."