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Güncel
AA 03.07.2023 06:43

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

21 yaşındaki Seyirhan Kanca yönetimindeki otomobil, Dereköy Mahallesi Fatih Bulvarı’nda arızalandı. Yol kenarına park eden Seyirhan K. indiği sırada aracına arkadan gelen Kadir Bayburt'un kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki otomobilde bulunan, Fatma Kanca, sürücü Kadir Bayburt, Gamze Bayburt , Ercan Bayburt ve 6 aylık Atilla Bayburt'un yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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