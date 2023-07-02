Tunus'ta engellenen 65 göç girişiminde 2 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, Akdeniz'de devam eden düzensiz göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince 65 düzensiz göç girişimi önlendi, bu kapsamda 210'u Tunus vatandaşı olmak üzere 2 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda 3 kauçuk bot, 14 tekne motoru ve akaryakıt ele geçirildiği aktarılan açıklamaya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.