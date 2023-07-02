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Güncel
AA 02.07.2023 17:47

Kanada’da düşük ve orta gelirlilere enflasyon yardımı

Kanada hükümeti, düşük ve orta gelir grubundakilere son yıllarda artan enflasyona karşı yardımda bulunacak.

Kanada’da düşük ve orta gelirlilere enflasyon yardımı
[Fotograf: Reuters]

Kanada Gelir İdaresinden (CRA) yapılan açıklamaya göre enflasyon yardımı almaya uygun Kanadalılar için ödemeler, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Artan gıda enflasyonuna odaklı "satın alınabilirlik önlemi", yaklaşık 11 milyon düşük ve orta gelirli Kanadalı için uygulanacak ve banka hesaplarına yatırılacak.

Esas olarak 2021 ve 2022 gelir beyanlarının esas alınacağı ödemeler, şu şekilde yapılacak:

"Çocuksuz yalnız yaşayanlar için 234 Kanada doları, çocuksuz evli çiftler için 306 Kanada doları, evli/yalnız yaşayan bir çocuklular için 387 Kanada doları, 2 çocuklular için 467 Kanada doları, 3 çocuklular için 548 Kanada doları, 4 çocuklular için 628 Kanada doları."

Kanadalıların artan gıda faturalarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla açıklanan yardımlar için federal bütçeden 2,5 milyar dolarlık ödenek tahsis edildi.

Hükümet, Temmuz 2022'de yüzde 8,1 olarak kaydedilen son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyonunu düşürmek üzere bazı tedbirler alıyor.

Kanada'daki yıllık enflasyon, uygulanan önlemlerle mayısta yüzde 3,4'e düşerek Haziran 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

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