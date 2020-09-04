Çarşamba'dan Salıpazarı istikametine giden Dursun Şener (77) idaresindeki 55 BG 788 plakalı otomobil, Muşçalı mevkisinde karşı yönden gelen Murat Keleş'in (39) kullandığı 55 BA 203 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Keleş ile eşi Nuriye (37), çocukları Nihal (8), Sahra (6) ve Hayrunisa Keleş (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.