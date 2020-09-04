Haber Giriş: Kaynak: AA
Bafra'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Dededağ Mahallesi'nde ikamet eden Y.B’nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 cam kavanoz içerisinde toz hale getirilmiş 20 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
Bolu'da nikah merasimleri 1 saati aşmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz