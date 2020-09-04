Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale ediliyor.