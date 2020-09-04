Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesi civarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale ediliyor.
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