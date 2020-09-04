Avcılar'da bir kişi, yıkılması kararlaştırılan binadaki iş yerine kendisini kilitledi

Ekipler, dumandan etkilenen 3 çocuk ile biri hamile 3 kadını itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu katlardan indirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'ndeki bir apartmanın enerji dağıtım panosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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