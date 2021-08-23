Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da bandrolsüz makaron operasyonunda 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen operasyonda doldurulmuş 46 bin 600 bandrolsüz filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramalarda 46 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun
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