Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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