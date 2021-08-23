İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta 317,33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.S. ve O.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklandı, O.K. serbest bırakıldı.