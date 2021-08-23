Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta 317,33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.S. ve O.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklandı, O.K. serbest bırakıldı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik Polis
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