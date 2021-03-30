Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Özden Sokak'taki 6 katlı apartmanda bulunan 2 avukatlık bürosu ile bir yazılım firmasından hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının yaklaşık 72 saatlik görüntüsünü inceledi.

Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda Ç.A. (43), F.C. (25) ve H.H'yi (26) yakaladı.

Zanlıların çaldıkları 9 dizüstü bilgisayarı İstanbul'a gönderilmek üzere bir ticari taksiyle otogardaki emanete gönderdiklerini tespit eden ekipler, çalınan ürünleri ele geçirdi.

Dizüstü bilgisayarların birinde 800 bin lira değerinde yazılım olduğu iddia edildi.